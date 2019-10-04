В Саранске 70-летняя пенсионерка получила травмы, упав в салоне автобуса

В Саранске 70-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне автобуса.

Утром 3 октября в салоне пассажирского автобуса марки МАЗ, который двигался по улице Рабочей, упала 70-летняя пассажирка.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Женщина доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства случившегося в настоящее время уточняются сотрудниками правоохранительных органов.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф