В Саранске 44-летний водитель легковушки сбил 67-летнюю женщину

В Саранске 67-летняя женщина попала под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 3 октября на улице Косарева. По предварительной информации, 44-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21070, выезжая с прилегающей территории задним ходом, совершил наезд на 67-летнюю женщину.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф