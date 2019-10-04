В Саранске в ДТП пострадали два парня

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Вечером 3 октября на проспекте Ленина 22-летний водитель автомобиля марки «Лада-Приора» не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Хонда-Сивик», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали водитель «Приоры» и его 21-летний пассажир. Госпитализация парням не понадобилась.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф