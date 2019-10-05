В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 4 октября. Возле дома №24, расположенного по адресу – улица Ульянова, загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru