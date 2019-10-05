В Саранске загорелась бесхозная постройка

В Саранске произошло возгорание заброшенной постройки.

Вечером 4 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 1-я Набережная. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит бесхозное строение. Огонь охватил постройку на площади 10 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске горел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru