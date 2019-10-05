Полицейские разыскивают жителя Саранска, который не выплачивает алименты

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который подозревается в неуплате средств на содержание детей.

Ибрагимов Радик Шамилевич 1990 года рождения, который является жителем Саранска, на протяжении длительного периода времени не выплачивает алименты. Дабы избежать ответственности, гражданин скрылся из поля зрения стражей порядка.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого жителя Саранска, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф