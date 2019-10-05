В Мордовии 49-летний механизатор подозревается в краже дизельного топлива

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего местного жителя, который подозревается в краже дизельного топлива.

Недавно недалеко от села Ичалки инспекторами ДПС был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21070, за рулем которого находился 49-летний механизатор одного из агропромышленных предприятий республики. В багажнике транспортного средства стражи порядка обнаружили шесть полимерных канистр с дизельным топливом без сопроводительных документов общим объемом 120 литров. Выяснилось, что механизатор слил указанное топливо с закрепленного за ним дорожного катка.

В отношении подозреваемого была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф