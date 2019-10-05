В Саранске прокуратура выявила нарушения в работе нескольких школ

В Саранске сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе нескольких местных школ.

Представителями прокуратуры было установлено, что в некоторых школах Октябрьского района Саранска ученики, посещающие группы продленного дня, осуществляющие свою деятельность до 18:00, не обеспечиваются полдником.

Также было установлено, что одной из школ указанного района вопреки требованиям законодательства согласие родителя несовершеннолетнего, имеющего инвалидность, на его обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе образовательной организацией не получено.

Сотрудники прокуратуры внесли в адрес руководителей образовательных организаций представления с требованием устранить нарушения. Кроме того, в отношении виновных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru