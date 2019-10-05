На Мордовию надвигаются сильные дожди

В Мордовии ожидаются сильные дожди.

5 и 6 октября в сторону Центрального и Приволжского федеральных округов с западного направления выйдут два циклона, которые будут смещаться в северо-восточном направлении.

Основное воздействие указанные циклоны окажут на Белгородскую, Курскую, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Рязанскую, Нижегородскую, Пензенскую области, а также Мордовию.

В Мордовии ожидается выпадение осадков от 25 до 55 мм за 48 часов, что составляет от 50 до 115% месячной нормы.

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Источник: adm-saransk.ru