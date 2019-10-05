В Саранске чествовали педагогов

В администрации Саранска чествовали педагогов городских школ и воспитателей детских садов.

4 октября глава администрации Саранска Пётр Тултаев поздравил с Днём учителя педагогических работников. Градоначальник отметил, что профессия учителя всегда была и будет одной из самых необходимых, поскольку именно с детского сада и школы начинается становление человека.

Пётр Тултаев подчеркнул, что в Саранске уже ведется строительство двух школ на улице Фурманова и в микрорайоне Юбилейный. Кроме того, глава городской администрации отметил, что ноябре текущего года будет открыт детский сад на улице Титова, а также упомянул, что сейчас строятся детсады в посёлках Ялга и Луховка.

Мэр Саранска вручил награды различного уровня за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и добросовестный труд в сфере образования, а также гранты победителям муниципального конкурса приоритетного национального проекта «Образование».

В номинации «Муниципальные общеобразовательные организации, внедряющие инновационные образовательные программы» победителями стали гимназия №20 и СОШ №35. Среди дошкольных учреждений лучшими стали детские сады №№8 и 82. Среди организаций дополнительного образования победу одержал «Дворец детского творчества».

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Источник: adm-saransk.ru