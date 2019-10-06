В Мордовии полицейские провели операцию «Лидер»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Лидер».

Указанное мероприятие, направленное на профилактику групповой преступности несовершеннолетних граждан, проводилось в период с 23 по 27 сентября.

Стражами порядка было выявлено 4 подростка, нуждающихся в помощи государства, на профилактический учет подразделений по делам несовершеннолетних были поставлены 7 подростковых групп антиобщественной направленности, а также было разобщено 13 групп указанной категории.

Правоохранителями было выявлено 2 преступления, которые совершены в отношении несовершеннолетних. Кроме того, было выявлено одно групповое общественно-опасное деяние, совершенное несовершеннолетними.

В отношении несовершеннолетних правонарушителей было задокументировано 58 административных правонарушений.

В отношении неблагополучных родителей было составлено 50 протоколов.

В отношении иных лиц, совершивших правонарушения в отношении несовершеннолетних, было составлено 9 протоколов.

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Источник: 13.мвд.рф