Полицейские разыскивают уроженца Большеберезниковского района, подозреваемого в краже

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца Большеберезниковского района, который подозревается в совершении преступления.

Поливцев Иван Васильевич 1987 года рождения, который является уроженцем посёлка Сосновый Гарт упомянутого района, подозревается в совершении кражи. Дабы избежать ответственности за противоправное деяние, указанный гражданин скрылся из поля зрения стражей порядка.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(834-2) 25-19-56, 29-77-88, 29-77-61 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф