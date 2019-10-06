28-летний житель Саранска, ударивший знакомого ножом, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего гражданина, который ударил ножом своего знакомого.

Преступление было совершено вечером 9 февраля нынешнего года. 28-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир жилого дома №42, расположенного по адресу – улица Войнова. Во время ссоры молодой человек ударил своего знакомого ножом в область бедра, повредив бедренную вену.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении 28-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

Сторона защиты, намереваясь изменить указанное постановление, обратилась в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала приговор районного суда законным и обоснованным.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские провели операцию «Лидер».

Источник: prokrm.ru