Инсарскую школу-интернат посетили сотрудники МЧС

В Инсаре сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов провели профилактическое мероприятие по пожарной безопасности с обслуживающим персоналом школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сотрудники МЧС также провели беседу по пожарной безопасности с учащимися младших, средних и старших классов, в ходе которой рассказали детям о причинах пожара и правильных действиях в случае его возникновения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru