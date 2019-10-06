Сотрудники МЧС провели тренировочную эвакуацию и занятие в Темниковском медицинском колледже

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов провели тренировочную эвакуацию и занятие в Темниковском медицинском колледже.

Со студентами и педагогическим составом указанного колледжа были проведены беседы.

В образовательном учреждении также были размещены специальные памятки пожарной безопасности.

В занятии приняли участие 183 студента и 25 представителей педагогического состава.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru