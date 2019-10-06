Мэр Саранска проверил ход строительства социальных и дорожных объектов

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 5 октября лично проверил ход строительства социальных и дорожных объектов.

Градоначальник сначала посетил детские сады. В настоящее время в Саранске ведется строительство трех дошкольных учреждений. Новые детсады возводятся на улице Титова, а также в посёлках Луховка и Ялга. Один из указанных детских садов будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Речь идет о здании дошкольного учреждения в квартале многоквартирной жилой застройки между улицами Титова, Коммунистической, Гагарина и Б. Хмельницкого. На данном объекте в настоящее время завершаются работы по внутренней отделке помещений. В скором времени будет получено оборудование для кухни и столовой.

После прошедшего дождя мэр Саранска поднялся на кровлю готовящегося к открытию детсада. В ходе осмотра крыши были выявлены определенные недочеты, которые в ближайшее время будут устранены.

Следующим объектом посещения стал детский сад в посёлке Луховка. В настоящее время на данном объекте проводится утепление фасадов, завешаются работы на кровле, и частично ведется внутренняя отделка некоторых помещений. Мэр Саранска, отметив, что темпы работ несколько замедлились, поручил строителям ускориться.

В детсаде, расположенном в посёлке Ялга, завершилось подведение инженерных коммуникаций. В настоящее время ведется кладка первого этажа сооружения.

Затем Пётр Тултаев проверил ход дорожных работ на улицах А. Невского, Кирова, Терешковой и Гагарина. До конца текущего месяца подрядная организация планирует полностью завершить ремонт проезжей части по указанным адресам.

Далее градоначальник отправился на Северо-Восточное шоссе, где ведется реконструкция путепроводов. На первом мосту завершилась гидроизоляция полотна, на предстоящей неделе строительная организация займется его асфальтировкой. На втором путепроводе ведется заливка опорных элементов конструкции.

Также 5 октября мэр Саранска также побывал на бульваре Веденяпиных, благоустройство которого осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Строителям осталось уложить на данном объекте небольшой участок брусчатки и произвести асфальтировку центральной аллеи. Кроме того, нужно установить световые опоры наружного освещения, а также смонтировать и установить малые архитектурные формы. Ожидается, что работы завершатся до конца октября.

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Источник: adm-saransk.ru