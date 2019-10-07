В Лямбирском районе загорелся автомобиль

В Лямбирском районе произошло возгорание автомобиля.

Утром 6 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Чекаевский. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелся автомобиль. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить транспортное средство на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании автомобиля в Саранске.

Источник: 13.mchs.gov.ru