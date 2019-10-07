Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили монастырь

Сотрудники лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии, а также ветераны уголовно-исполнительной системы посетили Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь.

Указанный монастырь является одним из немногих крупных хорошо сохранившихся памятников архитектуры XVIII века.

В ходе экскурсии гости увидели место, где располагалась усадьба адмирала Федора Ушакова, в которой он провел последние годы жизни. Также посетители монастыря познакомились с жизнью и бытом людей, проживавших в Мордовии в упомянутом веке.

Экскурсанты остались довольны поездкой.

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Источник: 13.fsin.su