День пожилого человека отпраздновали в УФСИН РФ по Мордовии

В культурном центре УФСИН РФ по Мордовии прошло чествование ветеранов уголовно-исполнительной системы республики.

Ко Дню пожилого человека была организована выставка «Дары осени», в рамках которой были продемонстрированы букеты цветов, кулинарные блюда, а также композиции на осеннюю тему.

Ветеранам был показан праздничный концерт, подготовленный детьми сотрудников и артистами ансамбля народной песни «Поляне».

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su