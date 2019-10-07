В Торбеевском районе в результате пожара погибла 98-летняя пенсионерка

В Торбеевском районе произошел пожар, в результате которого погибла 98-летняя пенсионерка.

Указанное происшествие произошло днём 4 октября на территории населенного пункта Варжеляй. На улице 2-я Советская загорелся частный жилой дом №23. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 42 квадратных метра.

В результате данного пожара погибла 98-летняя пенсионерка.

Огонь полностью уничтожил постройку.

По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неосторожности при эксплуатации электрооборудования.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru