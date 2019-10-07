В Саранске обсудили теплоснабжение многоквартирных домов

В администрации Саранска в ходе оперативного совещания, которое прошло 7 октября, были обсуждены вопросы, касающиеся теплоснабжения многоквартирных домов.

Глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков сообщил, что с начала отопительного сезона, стартовавшего 24 сентября, от жителей района поступило 3217 заявок по качеству теплоснабжения, из них 2911 выполнено.

От жителей Пролетарского района с начала отопительного сезона поступило 2524 заявки, 2170 из которых уже выполнено. Об этом сообщил глава районной администрации Александр Кузьмин.

В диспетчерские службы Саранска от жителей Ленинского района поступило 2020 заявок, из них 1086 выполнены. Данную информацию сообщил Александр Юткин, возглавляющий районную администрацию.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что все отключения должны отображаться в квитанциях на оплату. Градоначальник призвал фиксировать каждый факт прекращения подачи тепла.

Начальник управления образования Оксана Шуляпова и начальник управления культуры Татьяна Салищева подтвердили, что все детские сады, школы и учреждения культуры Саранска обеспечены теплоснабжением.

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Источник: adm-saransk.ru