Мэр Саранска призвал более тщательно подходить к выдаче земельных участков под застройку

В администрации Саранска во время оперативного совещания, которое прошло 7 октября, были обсуждены вопросы, касающиеся формирования и выдачи земельных участков под строительство многоквартирных домов.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что в процессе формирования земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного дома, нужно предусматривать места под парковку, детские и спортивные площадки.

Также градоначальник обратил внимание на необходимость соблюдения предусмотренных законодательством конкурсных процедур при выдаче земельных участков.

Пётр Тултаев отметил, что иногда предприниматели путем махинаций меняют первоначально выданный тип разрешенного использования участка на другой.

Также мэр Саранска призвал обратить внимание на те случаи, когда земельные участки, ранее выданные определенным лицам, никем не используются.

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Источник: adm-saransk.ru