Мэр Саранска распорядился провести рейды по выявлению несанкционированной торговли

В администрации Саранска была обсуждена работа стихийных рынков.

На территории Саранска имеются места, предназначенные для размещения нестационарных торговых точек, но продавцы продолжают реализовывать товар на тех улицах, где большой пешеходный трафик.

В ходе оперативного совещания, прошедшего 7 октября, глава администрации города Пётр Тултаев обратил внимание на то, что на территории ОАО «Центральный рынок г. Саранска» имеются специальные ряды для продажи товаров, плата за пользование которыми не взимается, но продавцы продолжают оборудовать стихийные места торговли на улице Полежаева.

Кроме того, градоначальник распорядился провести рейды по выявлению несанкционированной торговли, а также сделать ревизию рекламных конструкций.

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Источник: adm-saransk.ru