В Саранске обсудили организацию катков и лыжных баз

В администрации Саранска обсудили организацию катков и лыжных баз на предстоящий зимний период.

Начальник управления по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Роман Дубровин в ходе оперативного совещания, прошедшего 7 октября, сообщил, что предстоящей зимой будут работать 13 лыжных баз, а также предполагается залить 23 катка.

Роман Дубровин также доложил, что сейчас решается вопрос об организации катка в микрорайоне Юбилейный.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев сообщил, что во время предстоящего обхода городских территорий, который запланирован на субботу, будет окончательно решен указанный вопрос. Также градоначальник распорядился определить даты проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в зимний период.

Также читайте о том, что в Саранске обсудили теплоснабжение многоквартирных домов.

Источник: adm-saransk.ru