В Рузаевском районе в результате ДТП пострадали девушка и ребенок

В Рузаевском районе произошло ДТП, по причине которого пострадали девушка и ребенок.

ДТП произошло днём 6 октября на 21-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Рузаевкой. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель-Астра», превысив скорость и не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в автомобиль марки «Дэу-Матиз», который двигался впереди.

4-летний пассажир «Дэу» был госпитализирован. 23-летняя девушка, находившаяся в салоне «Опеля», осматривалась медиками на месте происшествия. Пострадавшей было рекомендовано наблюдение в поликлинике по месту жительства.

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе в результате ДТП погиб 26-летний парень.

Источник: гибдд.рф