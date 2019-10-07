В Саранске иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

В Саранске 58-летняя женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 5 октября в Пролетарском районе города. 32-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Пежо», во время движения по проспекту 60 лет Октября совершила наезд на 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила многочисленные телесные повреждения. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф