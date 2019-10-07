В Рузаевском районе в ДТП пострадали две женщины

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

ДТП произошло утром 5 октября на 21-м километре дороги, которая соединяет Саранск и Рузаевку. По предварительным данным, 33-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки ВАЗ-21440, в определенный момент движения отвлеклась от управления, по причине чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с автомобилем марки «Лада-Гранта».

Виновница ДТП была госпитализирована. 58-летняя пассажирка «Гранты» доставлялась в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи женщина была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф