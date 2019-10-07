В Рузаевке водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

В Рузаевке 31-летний мужчина попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло утром 5 октября возле дома №45, расположенного по адресу – улица Ленина. 41-летний водитель автомобиля марки «Киа» во время совершения левого поворота допустил наезд на 31-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф