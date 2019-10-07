В Саранске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 6 октября возле дома №84, расположенного по адресу – улица Веселовского, сотрудниками отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки ВАЗ-21101, за рулем которого находился 42-летний мужчина. В ходе проверки документов было установлено, что государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации на указанное транспортное средство находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и автомобиль были доставлены в отделение полиции №4 УМВД РФ по Саранску.

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Источник: adm-saransk.ru