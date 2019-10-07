В Саранске горел жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 6 октября. На улице Эрзянской загорелся жилой дом. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 100 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru