Футбольная команда «Мордовия» со счетом 0:1 проиграла ФК «Ротор» из Волгограда.

Указанный матч прошел 5 октября в Саранске. Местом проведения футбольного сражения стал стадион «Старт». Поддержать любимые команды пришли более 1200 болельщиков.

Первый и единственный в данном матче гол забил игрок команды из Волгограда Мухаммад Султонов. Мяч в воротах мордовской команды оказался на 62-й минуте игры.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ФК «Мордовия».

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Источник: fc-mordovia.ru