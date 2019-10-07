Юрий Голов возглавит Лямбирский район

Главой Лямбирского района Мордовии был избран Юрий Голов.

Ранее Юрий Голов занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя указанного района.

Юрий Голов является уроженцем села Атяшево Большеигнатовского района. В 1993 году он окончил сельскохозяйственный факультет МГУ имени Н.П. Огарева по специализации «Агрономия», затем работал агрономом, заместителем директора по производству и сбыту, директором ГУП РМ «Совхоз «Белотроицкий» Лямбирского района. В 2010 году Юрий Голов стал генеральным директором ОАО «Совхоз «Белотроицкий» Лямбирского района, а в 2012 году был назначен первым заместителем аграрного ведомства Мордовии.

По информации «Известий Мордовии».

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