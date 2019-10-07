В Зубовой Поляне был задержан пьяный автомобилист

В Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.
Вечером 4 октября на улице Новикова-Прибоя сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району остановили автомобиль марки ВАЗ-21102, за рулем которого находился 19-летний молодой человек, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.
Выяснилось, что ранее автомобилист привлекался к ответственности по причине управления транспортным средством в состоянии опьянения.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф