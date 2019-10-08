В Саранске более 50 социальных учреждений могут остаться без света из-за долгов

В Саранске с 14 октября более 50 социальных учреждений могут остаться без света из-за долгов за электроэнергию.

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии Владимир Чудайкин заявил, что региональное правительство оказывает учреждениям, которые имеют упомянутую задолженность, помощь путем выделения денежных средств из республиканского бюджета.

В списке должников значатся детские сады, музеи, дома культуры и школы. Размер задолженности некоторых организаций превышает 500 тыс. рублей.

Владимир Чудайкин заявил, что ситуация находится на контроле регионального правительства, а также отметил, что данный вопрос в любом случае будет урегулирован.

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Источник: tass.ru