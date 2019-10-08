В Ромоданово строится новый детский сад

В Ромоданово ведутся работы по строительству нового детского сада.

Новый детский сад, рассчитанный на 160 мест, возводится на улице Московской. Строители уже завершили кирпичную кладку, смонтировали перекрытие второго этажа, а также установили пластиковые стеклопакеты.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству кровли, утеплению и отделке фасада, штукатурке стен внутри помещения. Кроме того, уже началось обустройство прилегающей территории.

Новый детский сад строится в рамках национального проекта «Образование».

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Источник: ntm13.ru