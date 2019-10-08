В Саранске пожар уничтожил автомобиль и гараж

В Саранске произошел пожар, который уничтожил гараж и автомобиль.

Утром 7 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Войнова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит гараж, внутри которого находится автомобиль марки «Лада-Калина». Площадь распространения пламени составляла 30 квадратных метров.

Пламя полностью уничтожило гараж и транспортное средство.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru