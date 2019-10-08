В Ичалковском районе поезд сбил насмерть мужчину

В Мордовии поезд сбил насмерть 31-летнего мужчину.

Трагедия произошла вечером 5 октября в Ичалковском районе. По предварительной информации, 31-летний безработный житель села Кемля переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. По неизвестным причинам мужчина не заметил приближающийся товарный поезд. Очевидцы утверждают, что машинист применил экстренное торможение, но эта мера не помогла избежать наезда.

Житель села Кемля скончался на месте инцидента.

По информации «Известий Мордовии».

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