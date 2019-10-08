В Саранске воспитанники приюта «Надежда» посетили пожарно-спасательную часть

Сотрудники пожарно-спасательной части №1 Саранска провели экскурсию для детей из приюта «Надежда».

Сотрудники указанной части рассказали детям о том, как живут и работают пожарные, показали служебные помещения, пункт связи и техническое обеспечение для быстрого оповещения о пожаре. Также пожарные объяснили правильные последовательные действия при обнаружении возгорания и эвакуации из горящего помещения.

В гараже пожарной-спасательной части детям продемонстрировали пожарные автомобили. Ребята осмотрели кабину одного из служебных транспортных средств снаружи и изнутри, примерили теплоотражающий костюм, одежду пожарного и надели специальные спасательные устройства, подключаемые к дыхательным аппаратам пожарных.

В конце экскурсии воспитанники приюта сделали памятное фото с сотрудниками МЧС на фоне пожарного автомобиля.

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Источник: 13.mchs.gov.ru