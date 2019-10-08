В Мордовии житель Рязанской области похитил телят

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Рязанской области, который подозревается в краже телят с территории фермы, расположенной в Зубово-Полянском районе.

В сентябре текущего года 59-летний житель Рязанской области приехал на своем грузовике на ферму, расположенную в селе Ананьево Зубово-Полянского района. Мужчина похитил 12 телят. Животных подозреваемый вывез в Рязанскую область. 11 телят мужчина продал, а одного оставил себе.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф