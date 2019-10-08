В Саранске сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

Указанное мероприятие, направленное на профилактику ДТП с участием пешеходов, будет проводиться до 11 октября.

В период с января по сентябрь нынешнего года в Мордовии было зафиксировано 93 наезда на пешеходов. Вследствие данных инцидентов погибли 4 человека.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения в ближайшее время быть особо внимательными, поскольку в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя.

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Источник: 13.мвд.рф