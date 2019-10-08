В Рузаевке сотрудники ГИБДД проводят мероприятия в детсадах

В Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия в детских садах.

Инспекторы отделения Госавтоинспекции совместно с педагогами детского сада №4 организовали профилактическое мероприятие «Правила движения – достойны уважения!». Для детей была проведена увлекательная беседа по ПДД. Кроме того, воспитанники дошкольного учреждения стали участниками спектакля соответствующей тематики, в ходе которого ребята вместе с любимыми сказочными персонажами смогли закрепить правила безопасного перехода проезжей части и значение сигналов светофора.

Сотрудники отделения Госавтоинспекции Рузаевского района организовали похожее мероприятие в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №14». Инспекторы ГИБДД совместно с педагогами провели познавательную викторину по ПДД, а также рассказали ребятам о дорожных знаках и их назначении.

Читайте также о том, что в Саранске сотрудники ГИБДД проводят мероприятие «Пешеходный переход».

Источник: 13.мвд.рф