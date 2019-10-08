Житель Саранска из-за денег решил оклеветать знакомую

В Саранске 39-летний мужчина подозревается в заведомо ложном доносе.

Недавно 39-летний гражданин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство, обратился в дежурную часть отделения полиции №4 с заявлением о краже денег. Мужчина сообщил, что в сентябре нынешнего года гостившая у него знакомая, воспользовавшись мобильным приложением, перевела с его счета на свой счет денежные средства в сумме 15 тыс. рублей.

В ходе проведения необходимых оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что указанные деньги мужчина сам перевел на счет своей знакомой за оказанные последней интимные услуги. Обратившись в полицию с заявлением о краже денежных средств, гражданин намеревался вернуть перечисленную сумму.

В отношении жителя Саранска, пытавшегося оклеветать знакомую, было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф