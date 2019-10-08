В Мордовии осудили похитителей дизельного топлива

В Мордовии суд вынес приговор в отношении нескольких местных жителей, обвиняемый в краже дизельного топлива.

Главный механик одной из коммерческих организаций Мордовии, используя топливные карты предприятия, при пособничестве двух знакомых похитил и реализовал третьим лицам дизельное топливо в количестве 17,5 тонн общей стоимостью более 780 тыс. рублей. Преступления совершались в период с июня прошлого года по январь текущего года.

Решением суда в отношении главного механика коммерческой организации была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Подельникам преступника было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно каждому.

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Источник: 13.мвд.рф