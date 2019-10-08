Мордовская деревня может стать самым смешным населенным пунктом в России

Мордовская деревня Васина Поляна претендует на звание самого смешного населенного пункта в России.

Сервис путешествий Туту.ру запускает шестой раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России

На этой неделе конкурсантами являются 10 субъектов РФ, среди которых Калужская, Тульская, Воронежская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская и Кировская области, а также республики Мордовия, Чувашия и Марий Эл.

Конкурс состоит из 10 раундов, по итогам которых будут отобраны 10 полуфиналистов. Итоги будут подведены в конце следующего месяца.

В новую десятку претендентов попали следующие населенные пункты: Мошонки (Калужская область); Дача-Рог (Тульская область); Хренище (Воронежская область); Большой Чердак (Пензенская область); Васина Поляна (Республика Мордовия); Налейка (Ульяновская область); Чай-Поселок (Нижегородская область); Ишаки (Республика Чувашия); Мочалище (Республика Марий Эл); Лом-Комары (Кировская область).

Голосование продлится до 12 октября. Конкурс проходит при поддержке клуба «Моя Планета».

Проголосовать можно в сообществе Туту.ру в социальной сети «ВКонтакте» и на странице проекта Туту.ру.

В финал уже прошли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославская область) и Палево (Сахалинская область).

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Источник: tutu.ru