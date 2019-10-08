В Саранске в ДТП пострадал 37-летний мужчина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадал 37-летний мужчина.

ДТП произошло утром 7 октября на территории Ленинского района города. На улице Старопосадской 37-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Киа», по причине чего транспортные средства столкнулись.

Водитель «Лады» самостоятельно обращался за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф