В Саранске водитель иномарки сбил женщину

В Саранске 58-летняя женщина была сбита иномаркой.

Происшествие произошло днём 7 октября. 48-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд-Фокус», во время движения по улице Коммунистической совершил наезд на 58-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф