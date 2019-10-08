В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадала 35-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 35-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло вечером 7 октября на улице Коммунистической, в Пролетарском районе города. По предварительной информации, 35-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Калина», что в итоге привело к столкновению транспортных средств.

35-летняя пассажирка «Калины» самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф