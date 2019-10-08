В Рузаевке водитель легковушки сбил пешехода

В Рузаевке 54-летний пешеход попал под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 7 октября на улице Васенко. 39-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21140, совершил наезд на 54-летнего пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении.

Пострадавший получил телесные повреждения. Пешеход был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что на минувших выходных в Лямбирском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб 26-летний парень.

Источник: гибдд.рф