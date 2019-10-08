В Рузаевке в результате ДТП пострадал 25-летний парень

В Рузаевке произошло ДТП, в результате которого пострадал 25-летний молодой человек.

Вечером 7 октября 24-летний водитель автомобиля марки «Ауди», двигаясь по улице Луначарского, врезался в автомобиль марки «Тойота», который остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом.

25-летний парень, управлявший «Тойотой», доставлялся в ГБУЗ РМ «Рузаевская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф