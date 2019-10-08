Жителя Саранска осудили за кражу

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении жителя Саранска, обвиняемого в совершении кражи.

В ночь на 16 июня нынешнего года житель Саранска, находясь в Торбеево, через приоткрытую входную дверь проник в квартиру пострадавшего и похитил оттуда компьютерную акустическую систему стоимостью более 3 тыс. рублей.

Решением Торбеевского районного суда в отношении жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание преступник будет в колонии строгого режима.

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Источник: torbeevsky.mor.sudrf.ru